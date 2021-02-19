Кабмин Израиля продлил запрет на въезд и выезд из страны до 6 марта

Правительство Израиля утвердило продление на две недели до 6 марта запрета на въезд и выезд из Израиля, изначально введенного с 26 января до 20 февраля. Об этом сообщила в пятницу канцелярия премьер-министра еврейского государства Биньямина Нетаньяху.

"В ходе телефонного голосования правительство утвердило продление действующих в настоящее время ограничений на въезд в Израиль и выезд из Израиля еще на 14 дней до 6 марта 2021 года", - говорится в сообщении.

7 февраля в Израиле начался первый этап смягчения введенного с 8 января тотального карантина. Отменен запрет на удаление более чем на 1 км от места жительства без уважительной причины, открылись национальные парки и заповедники, ресторанам и кафе разрешено работать навынос. С воскресенья начнется вторая фаза смягчения карантинных мер, должны открыться торговые центры, рынки, уличные магазины, музеи и библиотеки, прошедшим вакцинацию израильтянам будет позволено посещать спортивные залы и бассейны, а также культурные мероприятия,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.