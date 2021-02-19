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Газета “Айастани Анрапетутюн”: Турция в “астанинском формате” добивается уступок от США

Газета “Айастани Анрапетутюн”: Турция в “астанинском формате” добивается уступок от США

“Курдский фактор сегодня стал инструментом геополитического конфликта на Ближнем Востоке. Формирование курдской автономии на севере Ирака и северо-востоке Сирии уже давно представляет серьезную угрозу для Турции. В последнее время операции отрядов Курдской рабочей партии (РПК) активизировались и против турецких войск, которые регулярно вторгаются на эти территории, и на прилегающих турецких районах, населенные турками. Несколько дней назад из Турции прозвучало еще одно предложение торга. Как сообщает российское информационное агентство “РИА Новости”, на встрече по сирийскому вопросу в Сочи в “астанинском формате” было принято заявление, в котором Россия, Турция и Иран осуждали незаконную конфискацию и передачу доходов от продажи нефти на северо-востоке Сирии. Очевидно, что адресатом этого заявления являются США, которые контролируют ситуацию в этом районе, а в последнее время усиливают там и свое военное присутствие”.

Статью полностью читайте в сегодняшнем номере газеты.


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