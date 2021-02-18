Вслед за Путиным и Эрдоганом Нагорный Карабах обсудили Лавров и Чавушоглу

Главы МИД России и Турции Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу провели телефонный разговор по темам, затронутым ранее в переговорах президентов двух стран Владимира Путина и Тайипа Эрдогана. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом заявил источник в турецком МИД.

"Наш министр провел переговоры со своим российским коллегой Сергеем Лавровым. Стороны обсудили темы, затронутые сегодня в телефонном разговоре между нашим президентом и Владимиром Путиным, и договорились отслеживать их", - сказал собеседник агентства.

Как сообщила ранее пресс-служба Кремля, Путин и Эрдоган обсудили ситуацию вокруг Нагорного Карабаха, включая координацию действий РФ и Турции по социально-экономическому развитию региона, подчеркнули настрой на осуществление крупных совместных проектов в энергетике.

Как сообщила администрация турецкого лидера, Эрдоган в ходе переговоров с Путиным обсудил деятельность совместного центра в Азербайджане по мониторингу соблюдения перемирия в Нагорном Карабахе, а также урегулирование в Сирии и Ливии. Эрдоган заявил, что турецкие и российские эксперты могут встретиться со своими азербайджанскими коллегами, чтобы более эффективно использовать транспортные магистрали в Карабахе.