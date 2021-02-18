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Президент Армении поздравил Бидзину Иванишвили с 65-летием

Президент Армении поздравил Бидзину Иванишвили с 65-летием

Президент Армении Армен Саркисян направил поздравительное послание бывшему премьер-министру Грузии и бывшему председателю партии «Грузинская мечта» Бидзине Иванишвили в связи с его 65-летием.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении, Армен Саркисян выразил уверенность, что благодаря совместным усилиям традиционные добрососедские отношения между Арменией и Грузией получат новый импульс и впредь будут развиваться.

Президент Армен Саркисян пожелал Бидзине Иванишвили крепкого здоровья и успехов, а дружественному народу Грузии - мира и процветания.


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