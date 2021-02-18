Игорь Падерин снова будет играть за футбольный клуб «Урарту»

Игорь Падерин, прошлым летом решивший досрочно завершить свою футбольную карьеру, возвращается на поле. Как сообщили Арменпресс в пресс-службе футбольного клуба «Урарту», футболист возобновил тренировочный процесс и тренируется в общей группе со всеми нагрузками․

«Постепенно набираю форму, прогрессирую. Я долгое время отсутствовал, но в моей карьере были такие этапы, когда из-за травмы мне приходилось долгое время быть без футбола, но когда очень любишь футбол, вернуться не сложно. Я постараюсь быть максимально полезным для команды», - сказал 31-летний футболист.

Стоит добавить, что Падерин перешел в «Урарту» в прошлом году, в составе клуба он провел 3 официальных матча и забил 1 гол.