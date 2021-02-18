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Игорь Падерин снова будет играть за футбольный клуб «Урарту»

Игорь Падерин снова будет играть за футбольный клуб «Урарту»

Игорь Падерин, прошлым летом решивший досрочно завершить свою футбольную карьеру, возвращается на поле. Как сообщили Арменпресс в пресс-службе футбольного клуба «Урарту», футболист возобновил тренировочный процесс и тренируется в общей группе со всеми нагрузками․

«Постепенно набираю форму, прогрессирую. Я долгое время отсутствовал, но в моей карьере были такие этапы, когда из-за травмы мне приходилось долгое время быть без футбола, но когда очень любишь футбол, вернуться не сложно. Я постараюсь быть максимально полезным для команды», - сказал 31-летний футболист.

Стоит добавить, что Падерин перешел в «Урарту» в прошлом году, в составе клуба он провел 3 официальных матча и забил 1 гол.


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