Путин и Эрдоган обсудили реализацию договоренностей вокруг Нагорного Карабаха

Состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с президентом Турции Эрдоганом. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на официальный сайт Кремля, в числе других вопросов продолжено обсуждение ситуации вокруг Нагорного Карабаха в контексте реализации договорённостей, зафиксированных в заявлениях лидеров Армении, России и Азербайджана от 9 ноября 2020 года и от 11 января 2021 года.

«Имеется в виду координировать действия России и Турции в интересах социально-экономического развития региона. Выражено удовлетворение в связи с началом работы Совместного российско-турецкого центра по контролю за прекращением огня», - говорится в сообщении Кремля.