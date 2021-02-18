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В Латвии зафиксирован первый случай COVID-19 у собаки

В Латвии зафиксирован первый случай COVID-19 у собаки

В странах Балтии за сутки зафиксировано 2 069 новых случаев коронавируса, 708 из них - в Латвии, 365 - в Литве, 996 - в Эстонии, при этом в Латвии обнаружили переболевшую COVID-19 собаку.

Это первый случай обнаружения коронавируса у собаки в стране. Как передает Арменпресс, об этом пишет новостной портал Delfi.ru со ссылкой на Продовольственно-ветеринарную службу (ПВС) республики. Как отметил в интервью программе "900 секунд" на телеканале TV3 глава ПВС Марис Балодис, результаты анализов дают основания считать, что собака переболела коронавирусом.


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