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Армянский специалист назначен инспектором судей матча «Краснодар» - «Динамо» (Загреб)

Армянский специалист назначен инспектором судей матча «Краснодар» - «Динамо» (Загреб)

В российском Краснодаре 18 февраля состоится первый матч 1/16 финала Лиги Европы УЕФА «Краснодар» (Россия) - «Динамо» Загреб (Хорватия). Как сообщили Арменпресс в пресс-службе ФФА, инспектор ФФА Карен Налбандян назначен инспектором судей данного матча.


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