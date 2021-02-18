Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 18-02-21

ЕРЕВАН, 18 ФЕВРАЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Как сообщили «Арменпресс» в ЦБ Армении, сегодня, 18 февраля, курс доллара США вырос на 0.01 драмa и составил 524.34 драм. Курс евро вырос на 0.33 драмa и составил 632.93 драм. Курс российского рубля вырос на 0.01 драмa и составил 7.12 драм. Курс британского фунта вырос на 2.27 драмa и составил 730.09 драм.

ЦБ Армении установил следующие цены на драгоценные металлы:

Цена золота сократилась на 227.85 драмa и составила 30018.9 драм. Цена серебра сократилась на 7.75 драмa и составила 457.1 драм. Цена платины сократилась на 437.90 драмa и составила 20886.96 драм.