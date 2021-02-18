Алиев возрождает фашизм: вандализм азербайджанцев в Арцахе является тому свидетельством

Случаи вандализма на оккупированных Азербайджаном территориях Арцаха происходили неоднократно. Как сообщает Арменпресс, портал infoteka24 пишет, что международные структуры и политики, в том числе представитель МИД РФ Мария Захарова, осуждали акты вандализма азербайджанцев в Арцахе, однако никаких действий за словами не последовало.

«Мемориал памяти героям ВОВ был выбран дикарями неслучайно. На сегодняшний день в Азербайджане происходит возрождение фашистской идеологии, против которой в ХХ веке боролись всем миром. Молчание мирового сообщества в ближайшее время приведет к тому, что в мире появятся два новых Гитлера в лице Эрдогана и Алиева», - пишет портал infoteka24.