Министр иностранных дел Филиппин Теодоро Локсин заявил, что готов "доверить свою жизнь" российской вакцине от коронавируса "Спутник V", сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Я делаю все возможное, чтобы "Спутник V" попал (в страну – ред.). Это единственная (вакцина – ред.), которой я доверю свою жизнь. Обзор в Lancet исчерпывающий", - написал министр в своем Twitter-аккаунте.

Ранее сообщалось, что Филиппины рассчитывают приобрести 148 миллионов доз вакцины от коронавируса для вакцинации по меньшей мере 50 миллионов граждан в 2021 году. Филиппинский регулятор ранее получил запрос на лицензирование для экстренного использования российской вакцины "Спутник V". Ранее Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) Филиппин одобрило использование вакцины против коронавируса от компаний Pfizer и BioNTech, а также вакцины от фармацевтической компании AstraZeneca.

На прошлой неделе посол РФ на Филиппинах Марат Павлов заявил РИА Новости, что переговоры по поставкам на Филиппины российской вакцины от COVID "Спутник V" идут в позитивном ключе. Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев сообщил, что Филиппины, а также Индия могут в ближайшее время одобрить применение российской вакцины от коронавируса.

Научный журнал Lancet ранее опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований "Спутник V", подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность. В ходе фазы III клинических исследований "Спутник V" продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности - эффективность вакцины составила 91,6%. Вакцина предоставляет полную защиту от тяжелых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Применение вакцины "Спутник V" уже было одобрено более чем в 20 странах.