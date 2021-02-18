За время войны ранения разных степеней тяжести получили 9 094 человека: Прокуратура

Совещание, проведенное Генеральным прокурором Республики Армения Артуром Давтяном, подвело итоги 2020 года. Обсуждалась деятельность военной прокуратуры, а также вопросы, связанные с результатами борьбы с преступностью в Вооруженных силах, а также многочисленные уголовные дела, связанные с Арцахской войной. Об этом «Арменпресс» сообщили в отделе по связям с общественностью Генеральной прокуратуры Республики Армения.

На совещании присутствовал министр обороны Республики Армения Вагаршак Арутюнян, приняли участие прокуроры Центральной военной прокуратуры Республики Армения, прокуроры гарнизонов, а также представители Министерства обороны Республики Армения, Военной полиции Министерства обороны.

Военный прокурор Ваге Арутюнян отметил, что в 2020 году в воинских частях Вооруженных сил Республики Армения зарегистрировано 3 016 преступлений, что на 2 087, или в три раза больше, чем годом ранее (929 случаев).

Резкий рост уголовных дел связан с войной, развязанной Азербайджаном против Республики Арцах, с преступлениями Азербайджана против человечности, во время военного положения и боевых действий было зафиксировано 1 501 преступление, или около 50%. Из 3 016 преступлений 55% были тяжкими и особенно тяжкими.

Количество погибших во время службы в течение 2020 года, окончательно не выяснено в связи с неполным опознанием тел погибших военнослужащих, мирных жителей и продолжением поисков пропавших без вести военнослужащих. Опознаны тела 3 389 военнослужащих. В результате боевых действий ранения получили 9 094 человека.

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