Бах заявил, что Хасимото идеально подходит на пост главы оргкомитета Олимпиады в Токио

Бывший министр, ответственный за Олимпийские и Паралимпийские игры в Токио, Сэйко Хасимото, обладающая большим олимпийским опытом, идеально подходит на должность председателя организационного комитета "Токио-2020". Такое мнение высказал президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах, которого цитирует пресс-служба организации, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Решение о назначении было принято в четверг на заседании исполкома оргкомитета. Выборы нового главы организации прошли после отставки занимавшего эту должность Ёсиро Мори. Он покинул свой пост 14 февраля после скандала вокруг допущенных им сексистских высказываний.

"Назначение женщины главой оргкомитета "Токио-2020" также посылает очень важный сигнал в отношении гендерного равенства, которое является одной из тем, рассмотренных в Олимпийской повестке - 2020", - добавил президент МОК.

Мори в начале февраля оказался в центре скандала из-за своих слов о том, что увеличение числа женщин в спортивных комитетах и федерациях приводит к затягиванию их заседаний. Функционер объяснил это тем, что женщины, по его мнению, выступают слишком долго и каждая из них считает необходимым что-то сказать. Главу оргкомитета осудили ряд политиков и спонсоров Игр, включая компанию Toyota. Кроме того, от своей работы в знак протеста отказались порядка 500 волонтеров и участников эстафеты олимпийского огня.

Хасимото 56 лет, она - конькобежка и велогонщица, участница семи Олимпиад, бронзовый призер Игр 1992 года в конькобежном спорте на дистанции 1 500 м. В 2008-2009 годах была заместителем министра иностранных дел. С сентября 2019 года занимала пост министра, ответственного за Олимпийские и Паралимпийские игры в Токио.