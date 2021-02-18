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В бригаде миротворческих сил начался новый учебный год

В бригаде миротворческих сил начался новый учебный год

 Новый учебный год бригады миротворческих сил МО Армении начался с торжественного мероприятия.

Об этом «Арменпресс» сообщили в Управлении по информации и связям с общественностью МО Армении.

Командир бригады, генерал-майор Артак Тоноян поздравил военнослужащих, отметил приоритеты учебного года и поставленные задачи.


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