В бригаде миротворческих сил начался новый учебный год

Новый учебный год бригады миротворческих сил МО Армении начался с торжественного мероприятия.

Об этом «Арменпресс» сообщили в Управлении по информации и связям с общественностью МО Армении.

Командир бригады, генерал-майор Артак Тоноян поздравил военнослужащих, отметил приоритеты учебного года и поставленные задачи.