Начальник Центра по правам человека и реформам МО Армении посетил воинские части

Начальник Центра по правам человека и реформам МО Армении, полковник Геворг Мартиросян посетил 16 февраля воинские части 3-го воинского соединения и территориальное подразделение Службы призывного и мобилизационного пополнения МО Лорийской области. Об этом «Арменпресс» сообщили в Управлении по информации и связям с общественностью МО Армении.

Целью визита было повышение осведомленности призывников и военнослужащих о праве на жизнь.

В воинских частях начальник центра ознакомился с условиями и качеством организации медицинской службы, предоставления питания гражданскими организациями, выслушал замечания и предложения военнослужащих обязательной срочной службы. Он побеседовал и с военнослужащими, получившими ранения в ходе боевых действий, поинтересовался состоянием их здоровья.

В ходе встреч было отмечено, что при нарушении их прав и для получения информации по этим вопросам военнослужащие могут звонить на бесплатный номер 1-28 горячей линии МО.

Полковник Мартиросян встретился также с командным составом воинских частей, представил им высказанные ему проблемы и предложения.