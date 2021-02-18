Барбара Брыльска назвала Мягкова прекрасным человеком и актером

Актер Андрей Мягков был прекрасным человеком и актером. Как передает Арменпресс, об этом рассказала РИА Новости его партнерша по съемочной площадке, известная польская актриса Барбара Брыльска.

"У меня нет сил говорить. Я плачу. Он был прекрасным актером, прекрасным человеком", - сказала она.

"Я очень его любила", - добавила актриса.

Мягков и Брыльска снялись вместе в фильме "Ирония судьбы, или С легким паром!", а также в его продолжении.

Андрей Мягков вырос в Ленинграде в семье профессора Политехнического института.