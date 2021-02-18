Техническое состояние 524 из почти 19 000 многоквартирных домов - неудовлетворительно

В общем жилищном фонде Республики Армения около 19 000 многоквартирных домов, из которых состояние 614, согласно имеющимся заключениям, признано неудовлетворительным.

Об этом «Арменпресс» сообщила начальник управления жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры Комитета по градостроительству Таня Арзуманян.

«Из этих 614 зданий техническое состояние 524 неудовлетворительно, остальные 90 подлежат сносу. Говоря техническим языком, 524 здания находятся в третьей степени опасности, их можно перестроить и довести до хорошего состояния. Остальные 90 имеют 1етвертую степень, их необходимо демонтировать, потому что какие бы работы ни выполнялись, довести их до нормативного состояния будет невозможно», - сказала Арзуманян.

По ее словам, согласно заключениям, неудовлетворительным было признано 3,2% зданий общего жилищного фонда Армении. В основном они сконцентрированы в Ереване (120 зданий), в Лорийской и в Ширакской областях (соответственно 149 и 123 зданий).

«После землетрясения 1988 года строения Лорийской и Ширакской областей, особенно построенные в советские годы, стали слабее. 86 зданий в Ванадзоре имеют 3-4 степеньопасности, в Гюмри - 97. В Ереване 120 таких зданий, большинство из них в административном районе Ачапняк, а также в Эребуни и в Шенгавите», - сказала Арзуманян.

Помимо многоквартирного жилищного фонда, в Армении насчитывается более 1 200 частных домов с повреждениями 4-й степени, в основном из-за техногенных природных катастроф, таких как оползни и землетрясения.