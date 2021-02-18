Сейсмостойкое строительство: в Армении вступили в силу модернизированные строительные нормы

С начала текущего года в Армении вступили в силу пересмотренные, модернизированные строительные нормы, направленные на сейсмостойкость строений.

На пресс-конференции в пресс-центре «Арменпресс» декан факультета строительства Национального университета архитектуры и строительства Армении, доцент Давид Григорян отметил, что в 2018 году возникла необходимость доработать нормы сейсмоустойчивого строительства.

«Обычно строительные нормы нуждаются в пересмотре раз в 10 лет. Была изменена карта сейсмического зонирования, следовательно, появилась необходимость в модернизации норм.

В 2018 году был объявлен конкурс, который выиграл Армянский национальный архитектурно-строительный университет», - рассказал Давид Григорян. Группу возглавил Эдуард Хачиян, академик Национальной академии наук Армении, заведующий кафедрой строительной механики, доктор технических наук, профессор Армянского национального архитектурно-строительного университета. Работа заняла полтора года, после чего проект прошел серию экспертиз. Нормы действуют с 8 января 2021 года.

Заведующий кафедрой строительных конструкций Армянского национального архитектурно-строительного университета, доктор-профессор Тигран Дадаян отметил, что в университете также разработаны нормы, которые взаимосвязаны с нормами сейсмостойкого строительства. Это нормы железобетонных и стальных конструкций.

“Какие основные пункты были приняты? В первую очередь, это железобетонные стены - диафрагмы. Раньше у нас не было того, что называется диафрагмой. Какого размера она должна быть, какие отверстия допускаются в ней. Теперь в модернизированных нормах они уже уточнены. Относительно плиток. Со временем они падают, ломаются, слабеют при землетрясениях, поэтому по этому вопросу в новых нормах есть ограничения», - сказал Тигран Дадаян. Модернизированные нормы при возможных землетрясениях обеспечат высокий уровень безопасности.

Выступавшие отметили, что большая часть жилого фонда Армении построена еще в советское время, по нормам того времени, которые сегодня уже устарели. В основном здания того времени нуждаются в усилении, увеличении сейсмического оборудования. Секретарь Ученого совета Убиверситета архитектуры и строительства, доцент Левон Левонян подтвердил, что в Армении уже внедрены современные строительные технологии и методы проектирования.

«Если эти нормы будут сохраняться, построенные здания будут сейсмостойкими и безопасными. Однако необходимо учитывать и факт эксплуатации. Мы знаем, что многие жители в построенных зданиях делают запрещенные перестройки. Поэтому необходимо не только проектировать и строить в соответствии с нормами, но и контролировать соблюдение норм со стороны жителей», - сказал Левон Левонян