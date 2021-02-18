Третью российскую вакцину от COVID-19 хотят зарегистрировать 20 февраля

На 20 февраля намечена регистрация третьей российской вакцины от коронавируса, которую создали в Центре имени Чумакова. Как передает Арменпресс, об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова говорила, что это должно произойти в середине февраля.

Препарат "КовиВак" — не просто третий по счету после "Спутника V" и "ЭпиВакКороны", но и третий по виду. Его разработали на основе целого инактивированного (иногда говорят "убитого") коронавируса. При введении организм распознает антигенный состав вируса, запоминает его и в будущем должен быть готов ко всем его проявлениям.

По мнению директора Центра имени Чумакова, члена-корреспондента РАН Айдара Ишмухаметова, поскольку использован вирус целиком, а не только фрагмент его генома, "КовиВак" будет эффективен и против мутировавших штаммов.

Клинические испытания начались в начале октября, пока нежелательные явления не выявлены. В январе разработчики подали документы на регистрацию.

Скоро завершится вторая фаза, дальнейшие тесты пройдут на трех тысячах добровольцев.