Время в Ереване: 11:07:36,   20 Февраль

В Армении отмечается День дарения книг

В Армении отмечается День дарения книг

В целях повышения интереса и любви к книгам, к чтению 19 февраля в День рождения армянского поэта Ованеса Туманяна в Армении отмечается День дарения книг в Армении.

Как сообщает «Арменпресс», этот праздник в Армении был учрежден в 2008 году по инициативе председателя Союза писателей Армении Левона Ананяна.

В рамках праздника в столице, в регионах Армении проводится множество мероприятий. Писатели посещают школы, общаются с учениками и дарят им книги, книжные магазины по случаю праздника продают книги по сниженным ценам, издательства представляют читателям новые книги, в библиотеках организуются различные мероприятия и чтения.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации