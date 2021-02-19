В целях повышения интереса и любви к книгам, к чтению 19 февраля в День рождения армянского поэта Ованеса Туманяна в Армении отмечается День дарения книг в Армении.

Как сообщает «Арменпресс», этот праздник в Армении был учрежден в 2008 году по инициативе председателя Союза писателей Армении Левона Ананяна.

В рамках праздника в столице, в регионах Армении проводится множество мероприятий. Писатели посещают школы, общаются с учениками и дарят им книги, книжные магазины по случаю праздника продают книги по сниженным ценам, издательства представляют читателям новые книги, в библиотеках организуются различные мероприятия и чтения.