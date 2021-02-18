 В Армении будут применены вакцины Sputnik V, AstraZeneca и Pfizer

Вакцинацию от COVID-19 в Армении планируется начать в марте. Как сообщает «Арменпресс», об этом после заседания правительства журналистам сообщила министр здравоохранения Анаит Аванесян, добавив, что вакцинация будет проводиться на добровольной основе, она будет бесплатныой для граждан групп риска. «В Армении уже были проведены вакцинации. В частности, несколько человек были вакцинированы препаратом «Спутник-В», подаренным Российской Федерацией. В ближайшее время Армения получит больше вакцин и сможет начать вакцинацию более широких слоев населения. «Люди из групп повышенного риска смогут получить вакцинацию бесплатно, пока неизвестно, во сколько будет обходиться вакцина остальным гражданам», - сказала министр.

По словам Анаит Аванесян, государство будет импортировать только те вакцины, которые успешно прошли третий этап клинических испытаний. «Группа экспертов оценит их эффективность, риск возникновения побочных эффектов, ценность и даст заключение о целесообразности их использования. На данный момент группа экспертов одобрила использование вакцин “AstraZeneca” и “Pfizer”, а также российской вакцины “Sputnik”. Есть лишь несколько проблем с “Pfizer”, которые необходимо решить. Количество вакцин, импортируемых Арменией, будет зависеть от нескольких факторов, в том числе и от их стоимости и от того, какую сумму государство сможет выделить на это», - сказала она.