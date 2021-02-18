Посол США призвал снизить зависимость Европы от российского газа

Вашингтон будет поддерживать все проекты в энергетике, которые помогают снизить зависимость Европы от российского газа, заявил посол США в Греции Джеффри Пайетт.

"Я знаю, что президент (Джо) Байден намерен еще больше углубить стратегические отношения между США и Грецией. У нас есть несколько основ нашего сотрудничества в области энергетики", - сказал он в ходе форума "Афинские энергетические диалоги". Его высказывания опубликовала пресс-служба посольства.

"Мы много раз говорили о том, насколько важной стала роль Греции как движущей силы энергетической безопасности и энергетической диверсификации в Юго-Восточной Европе. Я думаю, очень важно, что даже в этот год пандемии крупные инфраструктурные проекты, такие как трубопровод TAP (Трансадриатический газопровод), трубопровод IGB с Болгарией, плавучая установка регазификации в Александруполисе, новый газовый соединитель между Грецией и Северной Македонией, продвигаются вперед. И они меняют энергетическую карту Европы и помогают снизить зависимость от российского газа", - отметил Пайетт.

По его словам, Вашингтон вернулся в Парижское соглашение по климату и видит "фантастические перспективы" для более глубокого сотрудничества между Грецией и США в области возобновляемых источников энергии,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Посол заявил также, что новый министр энергетики США ясно дала понять, что Соединенные Штаты будут продолжать оказывать поддержку экспорту СПГ.