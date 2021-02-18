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Трехсторонняя встреча глав МИД Азербайджана, Грузии и Турции отложена

Трехсторонняя встреча глав МИД Азербайджана, Грузии и Турции отложена

Трехсторонняя встреча министров иностранных дел Азербайджана, Грузии и Турции, которая должна была состояться в Баку  19 февраля, отложена. Как сообщает «Арменпресс» со ссылкой на грузинские СМИ, визит министра иностранных дел Грузии Давида Залкалиани в Баку отложен из-за отставки премьер-министра Георгия Гахария.

Азербайджанские СМИ, в свою очередь, отмечают, что визит главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу в Азербайджан также отменен.


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