МО, ГШ и СНБ работают в направлении обеспечения безопасности в Сюнике

Третье заседание рабочей группы по вопросам Сюника состоится 19 февраля. Рабочую группу возглавляет советник премьер-министра Роберт Гукасян. На заседании правительства он отметил, что главным вопросом, волнующим население на данный момент, является обеспечение безопасности, по которому работают Генштаб, Минобороны и погранвойска СНБ.

«Вместе с МЧС мы обсуждаем вопросы, связанные с созданием баз гражданской обороны в населенных пунктах Сюникской области и с проблемой участка дороги Горис-Сисиан, так как в зимние месяцы эта дорога часто закрывается. Для семей, потерявших жилье в Шурнухе, строится новый квартал, при этом содействие от правительства они получат до строительства домов», - сообщил «Арменпресс» Гукасян.