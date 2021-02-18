Правительство утвердило порядок предоставления финансового содействия арцахцам еще на 4 месяца

Гражданам, зарегистрированным и фактически проживающим в Республике Арцах, будет предоставлено ежемесячное содействие в размере 68 000 драмов еще в течение 4 месяцев, начиная с марта 2021 года. Как передает «Арменпресс», правительство утвердило порядок содействия по данной программе.

Бенефициарами мероприятия станут как взрослые, так и несовершеннолетние граждане, состоящие на учете и фактически проживающие в Арцахе (за исключением лиц мужского пола 18 -63 лет, не имеющих групп инвалидности).

Суммы для детей будут передаваться родителю, независимо от того, является ли он бенефициаром мероприятия.

В Арцахе пенсионеры в возрасте 63 и более лет, а также лица, получающие пенсию по инвалидности, не будут подавать заявлений: их суммы будут выплачиваться вместе с пенсией.

Другие бенефициары программы заявления должны подавать в электронном виде. Заявки с 25 февраля 2021 года по 15 июня 2021 года будут приниматься на сайте: օոliոe.ssa.am