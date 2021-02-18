В НУАС начнет действовать новая учебно-экспериментальная лаборатория

В Национальном университете архитектуры и строительства Армении начнет действовать современная учебно-экспериментальная лаборатория “Строительство и эксплуатация транспортных путей”, работа которой будет направлена на усиление возможностей вуза. Об этом «Арменпресс» сообщили в Министерстве НОКС.

В рамках программы планируется оцифровка профессиональных курсов магистерской образовательной программы “Строительство и эксплуатация транспортных путей” с использованием электронной платформы “Moodle”.

Представители Министерства образования, науки, культуры и спорта и Центра образовательных программ посетили вуз для проведения мониторинга текущей грантовой программы Фонда инноваций высшего образования Армении. Рабочая группа осмотрела территорию лаборатории, создаваемой в рамках грантовой программы, которая уже полностью отремонтирована, и оборудована компьютерами, лабораторным оборудованием и устройствами. Члены группы рассмотрели соответствие приобретенных предметов условиям, определенным в контракте, а также обсудили ряд вопросов, связанных с их применением в учебно-исследовательском процессе и действиями, предусмотренными графиком программы.

Руководитель грантовой программы Вараздат Ованнисян заявил, что многие проблемы, связанные со строительством, требуют экспериментальных решений.

«Наука не может удовлетворяться только теоретическими обоснованиями, делаемыми в аудиториях», - сказал он. Вараздат Ованнисян заверил, что в создаваемых инфраструктурах будут проводиться такие работы, в результате которых будут получены важные научные открытия, имеющие потенциал для их дальнейшей коммерциализации.

Было отмечено, что на данном этапе грантовой программы посредством оформления и тестирования новых лабораторных работ, разработки и внедрения учебных программ и учебно-методической литературы уже улучшено содержание программ по специальностям «Строительство автомобильных дорог» и «Мосты и транспортные тоннели». В частности, завершена разработка двух руководств и отбор консультантов для оцифровки профессиональных курсов, включенных в программу обучения «Строительство и эксплуатация дорог»

Следует добавить, что создание лаборатории будет способствовать модернизации фундаментальных и прикладных исследований в области дорожного строительства, их эксплуатации, позволит осуществлять техническое сотрудничество со строительными компаниями, а также проводить необходимые новые разработки, экспертизы используемых строительных материалов, конструкций и проектных решений.