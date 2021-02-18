Из-за неблагоприятной погоды спасатели Арцаха не смогли продолжить поиски без вести пропавших

Поисковые операции в районах боевых действий из-за неблагоприятных погодных условий 18 февраля будут невозможны. Об этом «Арменпресс» сообщил начальник отдела информации и по связям с общественностью Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел Арцаха Унан Тадевосян.

“Спасательные отряды Арцаха готовы при улучшении погодных условий немедленно возобновить поиски пропавших без вести военнослужащих. Основным направлением этих работ остаются южные участки 44-дневных военных действий”, - сообщил Тадевосян.

После прекращения военных действий, по сей день, обнаружены останки 1 379 погибших военнослужащих и гражданских лиц.

С 16 февраля, в основном из-за неблагоприятных погодных условий, поисковые работы временно приостановлены.

Азербайджанская сторона на перекрестке общин Кармир Шука-Шехер Мартунинского района передала армянской стороне 106 останков погибших военнослужащих.

За прошедшие месяцы поиски несколько раз прекращались из-за нарушения режима прекращения огня, взрывов мин на азербайджанской стороне и погодных условий.