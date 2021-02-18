В рамках дорожной карты премьер-министра на содействие арцахцам направлено 61 млрд драмов

Правительство Республики Армения в рамках нескольких пунктов дорожной карты, опубликованной премьер-министром Николом Пашиняном 18 ноября 2020 года, уже утвердило программы социального содействия арцахцам на сумму 61 млрд драмов. Как передает «Арменпресс», об этом на заседании правительства сообщил вице-премьер Мгер Григорян.

Вице-премьер затронул этот вопрос в рамках обсуждения проекта по утверждению порядка оказания ежемесячного материального содействия гражданам, зарегистрированным и фактически проживающим в Республике Арцах, сроком на 4 месяца.

Как сообщил министр труда и социальных дел Месроп Аракелян, утверждено 20 мероприятий, некоторые из них уже реализованы в полном объеме, некоторые пока на стадии реализации. «На все эти мероприятия перечислено 21,1 млрд драмов, в рамках этих программ у нас есть дополнительный бюджет до 3 млрд драмов», - сказал министр.

По его словам, на данный момент в рамках утвержденных правительством программ общий бюджет содействия арцахцам составляет около 55 млрд драмов.

В этом контексте вице-премьер Григорян отметил, что правительство в декабре прошлого года выделило еще 6 млрд драмов, и общие ассигнования достигают 61 млрд драмов.

Месроп Аракелян добавил, что всем гражданам Арцаха, кроме мужчин в возрасте от 18 до 63 лет, у которых нет групп инвалидности, в течение 4 месяцев ежемесячно предоставляется единовременное содействие в размере 68 000 драмов.