ФАО предоставит срочное содействие пострадавшим от военных действий

Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) начала программу срочного содействия уязвимым группам в Армении, пострадавшим во время нагорно-карабахского конфликта.

В рамках программы бенефициарам будут предоставлены пакеты, содержащие средства, необходимые для строительства или ремонта, корма, удобрения и семена овощей.

17 февраля заместитель министра экономики Армении Арман Ходжоян и представитель FAO в Армении Раймонд Йелле подписали стартовый документ программы.

«Эта программа является одним из важных компонентов постоянного сотрудничества Министерства экономики Армении и ФАО, мы должны работать вместе, чтобы поддержка, оказываемая фермерам, была не только прозрачной и адресной, но и предоставлялась в нужное время. Наше министерство готово поддержать реализацию этой программы в кратчайшие сроки», - сказал заместитель министра Арман Ходжоян.

Программа содержит и компонент по наращиванию потенциала заинтересованных сторон, фермеров, государственных служащих, НПО и других заинтересованных сторон, повышения осведомленности общественности, практических знаний, более эффективного реагирования на чрезвычайные ситуации, что позволит быстрее выйти из кризиса.

Для выбора бенефициаров программы будут использованы специально определенные критерии, согласно которым в центре внимания будут, в частности, женщины, дети и пожилые люди, а также семьи, принявшие вынужденных переселенцев.

На всех этапах реализации программы Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН будет тесно сотрудничать с Министерством экономики, Министерством труда и социальных вопросов и органами местного самоуправления.

“Программа является частью программы ООН на реагирование на конфликты, и она будет направлена на обеспечение непосредственных нужд пострадавших от конфликта необеспеченных людей, в частности, на улучшение продовольственной безопасности и питания. Однако, кроме вышесказанного, в предстоящий сельскохозяйственный сезон им будет необходимо и большее содействие”, - отметил представитель ФАО в Армении Раймонд Йелле.

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