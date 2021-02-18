“Вернись”: новая песня, посвященная светлой памяти героев, не вернувшихся со Второй Арцахской войны



“Вернись”: так называется песня, посвященная памяти героев, погибших в 44-дневной Арцахской войне. Как передает «Арменпресс», песню исполняют Артур Петросян и Валерия Миронова. Автором и главным продюсером идеи является Рафаэль Минасбекян, режиссером - Гор Киракосян. Музыка Армена Мартиросяна, слова - Карена Кавалерян.