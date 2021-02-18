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“Вернись”: новая песня, посвященная светлой памяти героев, не вернувшихся со Второй Арцахской войны

“Вернись”: новая песня, посвященная светлой памяти героев, не вернувшихся со Второй Арцахской войны

“Вернись”: так называется песня, посвященная памяти героев, погибших в 44-дневной Арцахской войне.

Как передает «Арменпресс», песню исполняют Артур Петросян и Валерия Миронова.

Автором и главным продюсером идеи является Рафаэль Минасбекян, режиссером - Гор Киракосян. Музыка Армена Мартиросяна, слова - Карена Кавалерян.


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