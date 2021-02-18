Взрыв 39-этажного отеля Трампа попал на видео

В Атлантик-Сити в штате Нью-Джерси взорвали 39-этажное казино и отель Trump Plaza, в прошлом принадлежавший бывшему президенту США Дональду Трампу. Видео взрыва разместили на Youtube-канале местного портала nj.com.

Подчеркивается, что на снос знаменитого здания пришли посмотреть многие жители города.

Портал отмечает, что заведение открылось в мае 1984 года и стало десятым казино в городе, однако в 2014 году его закрыли. Из-за закрытия заведения тысячи людей остались без работы. Уже после прекращения функционирования казино в 2016 году права собственности на него перешли от Trump Entertainment Resorts к Icahn Enterprises,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Как сообщается, мэр Атлантик-Сити Марти Смолл в 2020 году поставил перед своей администрацией задачу снести здание, которое к тому моменту начало разрушаться.