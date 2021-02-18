В экономике проявляются первые признаки посткризисного восстановления: Никол Пашинян

В экономике Армении проявляются первые признаки посткризисного восстановления. Об этом на заседании правительства заявил премьер-министр Никол Пашинян.

«По данным на 15 февраля в республике по кассовым аппаратам было зарегистрировано на 604 тысячи операций больше, чем за первые 15 дней февраля прошлого года. По сравнению с первыми 15 днями февраля прошлого года товарооборот увеличился на 12%, или на почти 31,4 млрд драмов. Напомню, что в первых числах февраля прошлого года COVID-а в Армении еще не было. В феврале 2020 года был зарегистрирован серьезный рост по сравнению с февралем 2019 года”, - заявил премьер.

Как передает «Арменпресс», по его словам, за первые 15 дней февраля существенно выросли объемы экспорта и импорта. «Похоже, что экономика вступает в фазу восстановления, и, конечно, это очень важные новости», - сказал он.

Председатель КГД Эдуард Ованнисян пояснил, что увеличение товарооборота на 31,4 млрд. драмов в основном касается трех сфер: розничного потребления, производства и услуг.

Министр экономики Ваан Керобян отметил, что нужно быть осторожным с ростом потребления, потому что, например, многие свадьбы были отложены, и теперь выплачиваются накопленные долги. «Мы должны поддерживать экономику до тех пор, пока не будем уверены, что находимся в стабильном положении», - сказал он.

Премьер-министр Никол Пашинян отметил, что правительство продолжит все программы по содействию бизнесу.