В населенных пунктах Арцаха, в Мартунини, Мартакерта и Аскерана обезвреживаются боеприпасы

В городах Мартуни и Мартакерт Арцаха и в прилегающих населенных пунктах, а также на территориях общин Хнацах и Айгестан Аскеранского района, Фонд «Центр гуманитарного разминирования» 18 февраля проведет обезвреживание взрывчатых веществ и боеприпасов, представляющих опасность. Об этом «Арменпресс» сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел Арцаха.

“Саперы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и организации по разминированию, действующие в Арцахе, в ежедневном режиме на территории республики продолжают инженерно-разведывательные работы. Обнаруженные боеприпасы обезвреживаются на месте”, - сообщают в ГСЧС.

Для получения дополнительной информации действует номер 911.