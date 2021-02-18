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На автодороге Арцах-Армения гололедица: Служба по чрезвычайным ситуациям

На автодороге Арцах-Армения гололедица: Служба по чрезвычайным ситуациям

На участке «Лисагор» автодороги Шуши-Бердзор, ведущей из Республики Арцах в Республику Армения, утром была гололедица. Строительные компании на всех участках, где есть проблемы, проводят очистные работы. Об этом «Арменпресс» сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям МВД Арцаха.

«В Горисе в Сюникской области - туман, на участке Сараван-Зангер Араратской области идет снег. Дороги в Арцахе в основном проходимы», - информируют в ГСЧС МВД Арцаха, призывая всех водителей во избежание аварийных ситуаций и ДТП, ездить исключительно на автомобилях, снабженных зимними шинами.


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