CNN: полиция просит оставить в Вашингтоне почти 5 тыс. солдат до середины марта

Полиция Капитолия направила запрос, в котором указывается на необходимость присутствия 4 900 бойцов Национальной гвардии США в Вашингтоне до 12 марта на случай беспорядков с участием сторонников бывшего президента Дональда Трампа. Об этом сообщил в среду телеканал CNN.

По его сведениям, Пентагон в настоящее время просчитывает оптимальное число военнослужащих, которых следует оставить в Вашингтоне. На совещании конгрессменов с военными выражались опасения по поводу возможных акций сторонников Трампа 4 марта. До 1933 года включительно инаугурация президента проходила именно в этот день, вследствие чего те, кто не согласен с итогами состоявшихся выборов, вновь могут собраться у здания Конгресса США,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

В январе командующий Национальной гвардией генерал Дэниел Хокансон заявил, что 7 тыс. военнослужащих останутся в столице до середины марта на случай возможных беспорядков.