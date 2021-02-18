В Гегаркунике ведутся работы по очистке и обработке дорог

Из-за снегопада 18-19 января межгосударственные, республиканские, региональные и общественные дороги Гегаркуникской области оказались труднопроходимыми. В результате работ по очистке и обработке, проводимых обслуживающими организациями, ситуация нормализуется.

Как сообщил «Арменпресс» начальник Управления транспорта и дорожного строительства Гегаркуникской областной администрации Геворг Хачатрян, слой снега в Гаварском, Севанском и Чамбаракском районах достиг 15-20 см, в Мартунинском и Варденисском районах - 30-40, в высокогорных населенных пунктах - до 50 см. «Работы по очистке дорог ведутся с 18 января. Задействованы все технические средства. Объем работ велик в Варденисском районе и в высокогорных населенных пунктах, где зафиксировано максимальное выпадение снега. Важно то, что в области нет закрытых дорог, а труднопроходимость преодолевается в течение дня», - заверил Геворк Хачатрян

Хосров Хлгатян