В Южной Корее из-за птичьего гриппа с ноября уничтожено более 28 млн голов домашней птицы
10:07, 18 Февраль, 2021
Не менее 97 очагов высокопатогенного птичьего гриппа H5N8 выявлено на территории Республики Корея по состоянию на утро четверга. Об этом сообщило министерство продовольствия, сельского и лесного хозяйства.
Ведомство отмечает, что в профилактических целях в стране с конца ноября прошлого года уничтожено в общей сложности более 28 млн голов домашней птицы,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.
В стране из-за внезапно возникшего дефицита отмечен резкий рост цен на мясо птицы и куриные яйца. Для стабилизации цен на период до 30 июня отменены импортные тарифы на куриные яйца и семь видов продуктов птицеводства.
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