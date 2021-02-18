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В Южной Корее из-за птичьего гриппа с ноября уничтожено более 28 млн голов домашней птицы

В Южной Корее из-за птичьего гриппа с ноября уничтожено более 28 млн голов домашней птицы

Не менее 97 очагов высокопатогенного птичьего гриппа H5N8 выявлено на территории Республики Корея по состоянию на утро четверга. Об этом сообщило министерство продовольствия, сельского и лесного хозяйства.

Ведомство отмечает, что в профилактических целях в стране с конца ноября прошлого года уничтожено в общей сложности более 28 млн голов домашней птицы,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

В стране из-за внезапно возникшего дефицита отмечен резкий рост цен на мясо птицы и куриные яйца. Для стабилизации цен на период до 30 июня отменены импортные тарифы на куриные яйца и семь видов продуктов птицеводства.


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