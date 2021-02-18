Азербайджанские военные, находящиеся по соседству с селами Капана, ведут стрельбу: Омбудсмен

09:59, 18 Փետրվար, 2021

Визит рабочей группы под руководством Защитника прав человека Республики Армения в город Капан, села Неркин Ханд, Шикаох, Срашен Сюникской области, совершенный 16 февраля, высветил все опасности и нарушения прав жителей на жизнь, имущество и на другие жизненно важные права. Как сообщает «Арменпресс», об этом заявил Защитник прав человека Арман Татоян․

Визит прошел в сопровождении мэра Капана Геворга Парсяна и других компетентных представителей общины. В ходе визита состоялись подробные обсуждения, в том числе и с жителями, профессиональные наблюдения, изучение заявлений и жалоб.

Защитник прав человека по итогам визита представляет следующие факты:

Военнослужащие азербайджанских вооруженных сил в непосредственной близости от сел Капанской общины ведут огонь из стрелкового и крупнокалиберного оружия. Стрельба ведется регулярно, как днем, так и ночью, она отчетливо слышна в селах, и вызывает беспокойство, особенно у женщин и детей. Защитник прав человека уже опубликовал доказательства стрельбы азербайджанцев в селах вокруг Капана. На следующий день визита эту же информацию Защитника подтвердили жители сел Цав и Чакатен.

В результате процесса «определения» границ Республики Армения с Азербайджаном после войны, пастбища, личные и общественные земельные засевные участки упомянутых сел Капана оказались под мишенью азербайджанских вооруженных сил. Использование пастбищ и земельных по севных участков стало невозможным.

севных участков стало невозможным. В ходе визита жители сел Шикахох, Срашен и Неркин Хэнд сообщили, что стрельба велась и во время сельскохозяйственных работ, конечно же, в дневное время. В некоторых случаях они жители были со своими детьми (внуками). Притом азербайджанские военнослужащие, производившие выстрелы, находятся на таком расстоянии (менее 1 км), что даже невооруженным глазом видны земли армянских жителей. Другими словами, они четко наблюдают, как мирные жители на своих землях проводят сельскохозяйственные работы. Все это представляет прямую угрозу для детей. Например, азербайджанские военные находятся на расстоянии меньше чем в 1 км от школы в районе села Неркин Хэнд. Эти факты подтверждены наблюдениями сотрудников Защитника прав человека, сигналами тревоги общественных органов и жителей.

Присутствие азербайджанских вооруженных сил (включая и азербайджанские флаги и дорожные знаки) на дороге из Капана в Чакатен и в другие села Капанской общины Сюникской области препятствует свободному передвижению мирных жителей и, в первую очередь, сельских жителей. По словам жителей, в этих местах оказываются азербайджанские вооруженные военнослужащие, которые «защищают» знаки и флаги от жителей. Из-за всего этого жители сел, в целях безопасности, даже по жизненно важным причинам (например, выход на работу, посещение медицинского учреждения), должны воздерживаться от этого, особенно по вечерам.

Все это еще раз подтверждает, что присутствие азербайджанских вооруженных сил (флаги и знаки) в непосредственной близости от армянских сел или на дорогах, соединяющих общины, или любое их перемещение грубо нарушает права собственности жителей, в том числе их возможность зарабатывать на жизнь, ставит под угрозу их право на жизнь и здоровье, физическую и психическую неприкосновенность и другие жизненно важные права, которые гарантируются на международном уровне и Конституцией Республики Армения. Это нарушает безопасность людей, в том числе и детей. Все это произошло из-за применения механических подходов, под угрозами Азербайджана, направленных против населения Армении, недопустимо быстрого процесса определения границ, без комиссий и соблюдения правомерных интересов пограничных жителей, их международно гарантированных прав, следовательно, без учета требований верховенства права.

В ходе визита 16 февраля сотрудники Защитника прав человека с главой капанской общины также обсудили вопросы, связанные с оказанием социального содействия и с социально-экономическими правами жителей села. Вопросы, связанные с выплатой вкладов, были обсуждены в селе Неркин Хэнд.

Во время визита глава общины Капана и должностные лица общины предоставили Защитнику прав человека подробную информацию по указанным вопросам, а также о проблемах социальной сферы, связанных с другими селами Капана, условиями их проживания и проблемы безопасности.

По итогам визита Офис Защитника прав человека проводит обобщающую работу, предложения будут переданы в компетентные государственные органы, и при необходимости будут даны разъяснения».