Все дороги Ширакской области открыты

На территории Ширакской области все дороги межгосударственного, республиканского и областного значения открыты.

Об этом «Арменпресс» сообщили в отделе транспорта и дорожного строительства Управления Администрации Ширака, отметив, что по положению на 9:15 на дорогах Артика Ширакской области идет снег, а в Ашоцке все еще метет метель. В Ашоцке, Ахуряне и Артике есть труднопроходимые дороги, на которых - гололедица. Обслуживающие компании на проезжих участках дорог проводят работы по очистке снега и обработке солью и песком. На данный момент на дорогах области работает 15 единиц техники.

Арменуи Мхоян