Трамп заявил, что пока не готов говорить о планах вновь баллотироваться в президенты США

Экс-президент США Дональд Трамп пока не может точно сказать, будет ли он участвовать в следующих выборах главы государства. Об этом он сообщил в среду в интервью телеканалу Newsmax TV.

"Я бы пока не стал говорить, но у нас есть огромная поддержка", - подчеркнул он. Республиканец также отметил, что число его сторонников в настоящее время даже больше, чем до президентских выборов 2020 года, которые он проиграл демократу Джо Байдену,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

По сведениям газеты Politico, Трамп ранее извещал людей, входящих в его окружение, о намерении баллотироваться на следующих выборах главы государства.