Армянская община США намерена “наказать” Пакистан, так как он финансирует наемников в Арцахе

Газета “Айастани Анрапетутюн”/«Арменпресс»

Крупнейшая армянская политическая организация США призвала министра финансов Джанет Йеллен потребовать включения Пакистана в черный список Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF). Армянские активисты заявляют, что Пакистан финансирует исламских наемников в Арцахе. Эта инициатива была выдвинута накануне пленарного заседания FATF. Участники выяснят, принял ли Пакистан адекватные меры по борьбе с финансированием терроризма. Конференция FATF состоится в Париже с 22 по 25 февраля.

Армянский национальный комитет Америки заявил, что наемники, которые воевали на стороне Азербайджана, финансируются Пакистаном. FATF, созданная в 1989 году для выявления «грязных денег» в международной финансовой системе, не является частью структуры какой-либо международной организации, но поддерживает связи с Организацией Объединенных Наций, Советом Европы, Всемирным банком, Интерполом и с другими международными организациями. В его составе представители 37 стран и двух организаций. Россия стала полноправным членом этой группы в 2003 году. Об этом сообщает «Независимая газета».

Пакистан в сером списке с 2018 года. В ходе слушаний о нем уже не раз проходили обсуждения, но это пока не внесло страну в черный список. Как сообщает FreeNews.AM, пакистанские наемники, воюющие на стороне Азербайджана, сыграли роль. Телефонный разговор между двумя азербайджанцами подтвердил присутствие пакистанских военных в войне, против Арцаха.

Как сообщал веб сайт “Featured News Reports”, Турция продемонстрировала довольно открытую поддержку Азербайджану, отправив в Карабах две группы сирийских повстанцев общей численностью около 2 500 человек. Франция поддержала эти обвинения, обвинив Турцию в отправке джихадистов из Сирии в зону боевых действий.

И Турция, и Пакистан с Азербайджаном политически были близки на протяжении многих лет. После его провозглашения независимости в 1991 году они стали первой и второй странами, признавшими Азербайджан.

Министр иностранных дел Пакистана Шах Махмуд Куреши в телефонном разговоре с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым подтвердил традиционную позицию Исламабада. Куреши заявил, что Пакистан поддерживает территориальную целостность Азербайджана и его доминирование над Нагорным Карабахом.

Если утверждения Армянского национального комитета Америки подтвердятся, то ситуация вокруг Пакистана в FATF будет намного сложнее. Его надежды на то, что он выйдет из черного списка, не оправдаются.

В отличие от Пакистана, Индия в регионе Южного Кавказа проводила осторожную и нейтральную политику. Она оставалась нейтральной, несмотря на то, что Пакистан, исторический соперник Дели в вопросе Кашмира, поддерживал Азербайджан.

Все это корреспонденту “Независимой газеты” представил профессор МГИМО Сергей Лунев. «Пакистан, с точки зрения террористической деятельности, - одна из главных угроз России. Страна, по всей Азии, активно поддерживает исламских боевиков. Правительство Пакистана всегда заявляет, что идеям терроризма привержены отдельные граждане, а государство осуждает терроризм. В принципе, можно было бы договориться, но дело в том, что главным политическим игроком в Пакистане является армия. Гражданское правительство не получает от военных никакой информации по чувствительным вопросам. А армия - один из главных поставщиков терроризма. Точнее, это делает межведомственная военная разведка. Об этом опубликовано много информации. Бывший президент Первез Мушарраф в своих мемуарах писал о связях военных с исламскими террористическими организациями. Официальные лица США также говорили о связях разведки с исламскими группировками».

Напомним, что именно пакистанская разведка создала движение «Талибан». “Аль-Каида” также была основана благодаря ей. Это произошло, когда советские войска были в Афганистане. Этот факт подчеркивается экспертом. “Аль-Каида” финансировалась Саудовской Аравией. Ее лидер Усама бен Ладен был завербован ЦРУ. Хотя и он встал на сторону врагов Соединенных Штатов.

«Пакистанская армия тренирует боевиков на своей территории в Кашмире. Связи военной разведки страны простираются до Средней Азии и даже до уйгурских экстремистов в Китае. Как это ни парадоксально, но здесь Китай им не мешает. Таким образом, требование армянской диаспоры, чтобы Пакистан был привлечен к ответственности за вмешательство в войну в Карабахе, вполне справедливо», - подчеркнул Лунев.

Подготовил Ишхан КИШМИРЯН