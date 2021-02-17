МЧС представил погодные условия на дорогах Армении

Министерство по ЧС Армении сообщает, что в Армении есть закрытые автодороги․

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МЧС Армении, дороги, ведущие от высокогорной метеостанции «Амберд» к крепости Амберд и озеру Кари Арагацотнского региона, а также автодорога Берд-Чамбарак закрыты.

Варденяцский перевал труднопроходима для грузовиков с прицепом. Перевалы Дилижана Тавушского региона и автодорога Гюмри-Бавра Ширакского региона закрыты для для грузовиков с прицепом и открыты для остальных видов транспортных средств.

Перевалы города Спитак труднопроходимы.

Варденяцском перевале, на участке Сараван-Зангер, в регионах Тавуш, Гегаркуник (кроме города Варденис), Лори и городах Гюмри Ширакского, Джермук Вайоцдзорского, Апаран и районе Арагац Арагацотнског регионов, на участке "Мегру сар" Сюникского региона идет снег.

На перевалах города Спитак Лорийского региона и в городе Горис Сюникского региона туман.

В городе Апаран и районе Арагац Арагацотнского региона метель.

Согласно полученным данным из департамента ЧС МВД Грузии и из департамента Центра управления в кризисных ситуациях Северной Осетии МЧС РФ, автодорога Степанцминда-Ларс закрыта для всех видов транспортных средств: со стороны России скопилось более 530 грузовиков.

Водителям рекомендуется ездить исключительно на зимних шинах․