Представители АРФД провели встречу с послом РФ

Председатель бюро АРФД Армен Рустамян и представитель Верховного совета АРФД Ишхан Сагателян 17 февраля провели встречу с Чрезвычайным и Полномочным послом Российской Федерации в Республике Армения Сергеем Копыркиным.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе АРФД, в ходе встречи стороны обменялись мнениями об армяно-российских отношениях, внутриполитических развитиях в Армении, происходящих вокруг Армении и Арцаха процессах, а также о российской миротворческой миссии в Арцахе, возвращении армянских военнопленных из Азербайджана, посреднической миссии сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

Были также затронуты события на Ближнем Востоке и представляющие взаимный интерес многочисленные вопросы.