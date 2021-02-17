Генсек ООН назвал распространение вакцин от COVID-19 в мире неравномерным и несправедливым

Распространение вакцин от нового коронавируса в мире осуществляется несправедливо и неравномерно, это может серьезно осложнить борьбу с пандемией. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в среду на заседании Совета Безопасности ООН административный глава всемирной организации Антониу Гутерриш.

"Мы должны добиваться того, чтобы все люди повсеместно имели возможность вакцинироваться как можно скорее, - отметил генеральный секретарь ООН. - Однако прогресс в том, что касается вакцин, был в значительной степени неравномерным и несправедливым".

Гутерриш констатировал, что "75% всех прививок от COVID-19 сделали лишь в 10 странах". "Между тем более чем 130 стран не получили ни одной дозы [вакцины]", - подчеркнул генсек ООН.

Как отметил административный глава всемирной организации, "если позволить вирусу распространяться" в развивающихся странах, то он "будет мутировать снова и снова". "Новые разновидности могут стать более заразными, более смертоносными, это потенциально создаст угрозу для эффективности вакцин и методов диагностики", - сказал Гутерриш. Как он подчеркнул, "из-за этого пандемия может значительно продлиться", а вирус будет постоянно передаваться и в развитые страны.