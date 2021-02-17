Пашинян и Путин подчеркнули необходимость скорейшего возвращения военнопленных

Премьер-министр Никол Пашинян провел телефонный разговор с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, стороны обсудили ход реализации положений совместного Заявления от 9 ноября 2020 года. В частности, была подчеркнута необходимость скорейшего возвращения военнопленных, заложников и других удерживаемых лиц. Армянская сторона выразила озабоченность тем, что Азербайджан не полностью выполняет требования данного пункта совместного заявления.

Были также обсуждены вопросы повестки двустороннего сотрудничества между Арменией и Россией, пути дальнейшего развития сотрудничества.