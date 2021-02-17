Nocash: новая кампания Idram-а и IDBank-а против кеша

Лидер электронных денег в Армении, Idram, совместно с IDBank-ом, который непрерывно внедряет в рынок инновационные цифровые продукты, объявили войну кешу, еще раз напоминая об актуальности и преимуществах бесконтактных и онлайн платежей.

Повседневные покупки и электронные чаевые, цифровая рассрочка и онлайн банкинг - все это лишь часть возможностей, предоставляемых электронными деньгами и преимуществ бизнес-альянса Idram-IDBank. В ближайшие месяцы в рамках кампании «Nocash» компании на своих официальных страницах в социальных сетях и по другим каналам представят преимущества электронных денег и предоставляемого инструментария перед кешом, расскажут истории пользователей и предпринимателей, отказавшихся от наличных, будут сотрудничать с известными городскими артистами для создания постеров по теме «Падение кеша», за которым последует открытый конкурс на ту же тему с крупным призовым фондом.

Развитые страны давно ведут политику максимального снижения применения наличных. В нашей стране, несмотря на то, что эпидемия несколько изменила картину в пользу безналичных платежей, но все же, более чем 50% транзакций все еще выполняются наличными, что лишает покупателей многих преимуществ и препятствует процессам, направленным на прозрачность общехозяйственной деятельности.

Бизнес-альянс Idram и IDBank является ведущей финтех цифровой платформой в Армении. Альянс предлагает весь необходимый инструментарий для предоставления гражданам возможности выполнения безопасных и быстрых платежей, а также для обеспечения бизнеса решениями для получения безналичных и онлайн платежей. Более того, эти решения не требуют дополнительных усилий в направлении программного и технического обеспечения.

Сегодня уже на всей территории Армении возможно выполнить платежи посредством приложенияIdram&IDBank в более чем 4400 пунктах продажи, в том числе в супермаркетах, аптеках, в секторе обслуживания, в более чем 400 онлайн магазинах и за более чем 300 услуги.

Idram призывает отказаться от наличных, напоминая, что «Жизнь легче сIdram».

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