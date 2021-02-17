Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 17-02-21

ЕРЕВАН, 17 ФЕВРАЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Как сообщили «Арменпресс» в ЦБ Армении, сегодня, 17 февраля, курс доллара США сократился на 0.59 драмa и составил 524.33 драм. Курс евро сократился на 5.49 драмa и составил 632.60 драм. Курс российского рубля сократился на 0.05 драмa и составил 7.11 драм. Курс британского фунта сократился на 3.45 драмa и составил 727.82 драм.

ЦБ Армении установил следующие цены на драгоценные металлы:

Цена золота сократилась на 423.04 драмa и составила 30246.75 драм. Цена серебра сократилась на 0.44 драмa и составила 464.85 драм. Цена платины сократилась на 412.16 драмa и составила 21324.86 драм.