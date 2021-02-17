Азиатские индексы - 17-02-21

ТОКИО, 17 ФЕВРАЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 17 февраля на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии снизился на 0.58% и составил 30292.19 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX снизился на 0.18% и составил 1961.49 пункта: Китайский Shanghai Composite не изменился и опять составил 3655.09 пункта, а HANG SENG вырос на 1.10% и составил 31084.94 пункта.