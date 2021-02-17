Автомобили с российской вакциной от коронавирус "Спутник V" прибыли в сектор Газа. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила российская дипмиссия при Палестинской национальной администрации.

"Пересекли границу машины, две тысячи доз для одной тысячи человек",- сказал РИА Новости представитель РФ в Палестине Гоча Буачидзе.

В свою очередь советник министра здравоохранения Фатхи Абуварда в заявлении для прессы сообщил, что "российская вакцина от коронавируса "Спутник V" поступила сегодня в сектор Газа через КПП Эрез".

В понедельник агентство WAFA сообщило, что министр здравоохранения Палестины Май эль-Кела заявила, что Израиль препятствует поступлению с палестинских территорий на Западном берегу реки Иордан в сектор Газа российской вакцины от коронавируса "Спутник V". По ее словам, в понедельник партия российской вакцины "Спутник V", предназначенная для медицинских сотрудников, была отправлена в анклав, но Израиль воспрепятствовал их поступлению.

Ранее в январе Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) сообщил, что Палестина первой на Ближнем Востоке зарегистрировала российскую вакцину от коронавируса "Спутник V".