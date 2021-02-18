Платформа для реализации местных и международных проектов: амбициозные планы Центра эстетики

Национальный эстетический центр им. Генриха Игитяна, который занимается развитием детского творчества, его представлением, сохранением и эстетическим воспитанием, стремится стать интересной профессиональной площадкой и для детей, и для молодежи, и для взрослых. Одним из приоритетов центра является внедрение инклюзивности в различные мастерские, предоставление людям возможности получить профессию в области искусства.

Он станет первым учебным центром региона, где люди с ограниченными возможностями смогут получить профессиональное образование, особенно в области исполнительских искусств.

Это станет первым учебным центром в регионе, где люди с ограниченными возможностями смогут получить профессиональное образование, особенно в области исполнительского искусства.

О задачах центра и предстоящих программах корреспондент «Арменпресс» беседовал с его директором Вааном Бадаляном, который приступил к исполнению обязанностей с июля 2020 года.

Он напомнил, что центр является многопрофильной структурой, занимающейся различными направлениями искусства, он был создан Генрихом Игитяном около 50 лет назад. В прошлом году Детская галерея центра отметила свое 50-летие. «Во все эти годы приоритетным направлением центра было развитие и воспитание эстетического вкуса у детей. Была проделана большая работа в области изобразительного искусства, декоративно-прикладного искусства, музыкального искусства, исполнительского искусства”, - рассказал Бадалян.

По его словам, они пытаются сохранить все традиции и стремятся стать интересной профессиональной площадкой и для детей, и для молодежи, и для взрослых.

Для реализации этой цели центр начал краткосрочные мастер-классы по различным профессиональным направлениям, которые дают возможность людям старше 18 лет получить профессию в какой-либо сфере искусства - современный танец, история современного искусства и т. д.

В центре начались структурные изменения. Некоторые структуры переименовываются, меняют свои имена. По словам Ваана Бадаляна, в ближайшие пять лет центр станет новой современной площадкой для реализации как местных, так и международных проектов.

Бадалян, который, является и художественным руководителем Малого театра, коснулся международного сотрудничества, отметив, что, будучи художественным руководителем театра, он считает себя открытым для всего мира. «Мы реализуем различные программы с рядом европейских компаний. Театром проделана большая работа, связанная с инклюзией. Теперь мы сможем использовать накопленный опыт и связи и во благо центра. В ближайшее время при содействии посольства Франции в Армении откроется фотовыставка, в сотрудничестве со Швецией мы готовим большой театральный проект на тему права детей. Воспитанники нашего центра, участвующие в основных образовательных программах, сами подготовят декорации, костюмы и сыграют в спектакле. Мы покажем спектакль не только в Ереване, но и в регионах», - сказал Бадалян.

Он подчеркнул тот факт, что Малый театр, который является частью центра, уже более семи лет участвует в инклюзивной программе Британского совета в Армении. Они сделают все возможное, чтобы инклюзивность была бы и во всех других мастерских, то есть, чтобы и дети и взрослые с ограниченными возможностями могли бы заниматься своим предпочитаемым видом искусства.

«Одна из наших ближайших задач - создать в Армении первый учебный центр региона, где люди с ограниченными возможностями смогут получать профессиональное образование, особенно в области исполнительского искусства. Планируем работать по направлению театра танца. В настоящее время ведутся переговоры со специалистами из Великобритании о помощи в разработке образовательных программ и обучении наших специалистов. Это отличная программа, которая, как мне кажется, найдет хороший отклик. К сожалению, в связи с последними событиями резко увеличилось количество людей с ограниченными возможностями. Нашим воинам и юношам нужно дать второй шанс получить новые знания, открыть новые возможности», - подчеркнул Бадалян.

Говоря о галерее, он сказал, что сейчас там проводится косметический ремонт. Они хотят принять публику в новой, свежей обстановке, они готовятся к предстоящим выставкам.

«В 2022 году исполняется 90-летие основателя центра Генриха Игитяна. Мне было 17 лет, когда он пригласил меня из подвального театра поработать в Малом театре. Игитян в моей жизни сыграл значительную роль. Мы хотим подготовить выставку, посвященную ему, интересную интерактивную, с новыми представлениями. Еще одна интересная новость: в нашем центре создан отдел современного искусства. Моя цель - сделать Национальный центр эстетики лучшим в мире учреждением культуры, учреждением мирового уровня. Все это делается для этого», - заключил Ваан Бадалян.

Анжела Амбарцумян

Фото Айка Манукяна